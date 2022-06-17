Долар на чорному ринку тягнеться вгору, а євро призупинився: свіжий курс на 17 червня

Долар продовжує зростали в ціні, натомість розцінки на євро падають

В останній робочий день тижня, 17 червня, Нацбанк України встановив курс американської валюти на рівні 29,25 гривні за долар. Ця ціна залишається незмінною з 24 лютого. При цьому офіційні розцінки на європейську валюту, встановлені головним банком країни, почали падати. У п'ятницю євро коштуватиме 30,38 гривні, що аж на 21 копійку менше, аніж учора. Водночас ціни на "чорний" євро призупинилися.

Згідно з даними, які оприлюднив "Мінфін", ситуація на чорному ринку також змінилася. Американський долар й надалі продовжує збільшуватися в ціні, а євро частково просідати.

Так, упродовж сьогоднішньої доби долар продають за 35,74 гривні, а купують за 35,60 гривень, що на 5 копійок більше у порівнянні з минулоденними розцінками.

За євро у п'ятницю пропонують 37,40 гривні. При цьому продають європейську валюту за ціною, рівною вчорашній позначці, а саме за 37,65 гривні.

Курс долара та євро на чорному ринку 17 червня

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Варто відзначити, що на думку фінансових аналітиків, вже за кілька тижнів курс американської валюти почне опускатися до позначки у 33,0 гривні за долар. При цьому відзначається, що процес "падіння" цін відбувається вкрай повільно, однак це є нормальною ситуацією для ринку.

Курс валют 17 червня у банках України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку експертів у сфері економіки існує декілька факторів, які в змозі змінити ситуацію та спровокувати "просідання" національної валюти.

Також нагадаємо, як найближчим часом може змінитися курс американської валюти в Україні.