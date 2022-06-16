Долар на чорному ринку повзе угору: курс валют 16 червня

Скільки коштує валюта на чорному ринку та в українських банках

У четвер, 16 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні відносно американської валюти на рівні довоєнної позначки — 29,25 гривні за долар. А от курс європейської валюти сьогодні зріс на 3 копійки, у порівнянні з попереднім банківським днем, тож сьогодні євро коштуватиме 30,60 гривень.

Згідно з даними "Мінфіну", у четвер "чорні" ціни поповзли догори. До прикладу купити долар США в обмінниках можна буде за 35,55 гривні, а продаватимуть його за 35,70 гривень, що на 10 копійок більше, аніж у середу.

Європейська валюта на чорному ринку також у ціні збільшилася. Купівля євро сьогодні обійдеться у 37,45 гривні, і це на 10 копійок більше, аніж учора. А продаж коштувати близько 37,65 гривні. І ця ціна більша за вчорашню на 5 копійок.

Курс долара та євро на чорному ринку 16 червня

На думку українських експертів у сфері фінансів, тимчасові коливання курсу долара, які спостерігаються останнім часом є цілком нормальним процесом, який спостерігатиметься й далі. Американська валюта утримуватиметься на рівні 35-36 гривень за долар до кінця червня при умові, що на неї не повпливають певні негативні фактори.

Курс валют 16 червня у банках України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку місяця думки фінансистів щодо ситуації на валютному ринку були іншими. Зокрема, фінансовий аналітик Віталій Шапран заявляв, що вже найближчим часом долар США почне падати в ціні.

Також нагадаємо, які прогнози дають експерти стосовно цін на американський долар після війни.