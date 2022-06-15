Євро та долар зближуються в ціні — курс валют на чорному ринку на 15 червня

До зростання вартості долара після вихідних призвели кілька факторів

Після серйозного подорожчання на початку тижня курс долара та євро на чорному ринку змінюється. За добу долар виріс на 5 копійок при купівлі та втратив 10 при продажу. Середня поточна ціна в обмінках за USD35,45 35,6 грн.

За даними сайту Мінфін, не відстає і європейська валюта. Поки в банках вона подешевшала на 27 копійок при покупці, на чорному ринку покупка зростає, а продаж знижується. За один EUR бажають 37,35/ 37,6 грн.

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Нагадаємо, що дані в таблиці — усереднені по Україні та ціна може відрізнятись у різних містах.

Курс валют на чорному ринку, у банках та від НБУ

Зростання вартості долара із середини червня обумовлене кількома факторами. Серед процесів, які тиснуть на гривню, напругу на фронті, що наростає, купівля Нацбанком військових облігацій, дефіцит бюджету, повільне надходження грошей міжнародної підтримки, економічна ситуація (проблеми з експортом зерна і брак палива).

Курс євро у банках

Курс долара у банках

Валютні коливання призвели до того, що долар та євро можуть опинитися в одній ціні. Таке може статися вперше за два десятиліття, вважають у прогнозі американського банку Wells Fargo. Статися це може протягом місяця.

Раніше "Телеграф" писав про ситуацію на ринку нерухомості — поки в Києві очікують буму до осені, у прифронтовій зоні популярністю користується недороге житло. Один з економічних факторів впливу на валюту, описаний вище, не зникне протягом літа — експерти не чекають появи надлишків палива і готуються до піку споживання.