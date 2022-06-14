Долар на чорному ринку знову дорожчає: свіжий курс валют на 14 червня

Європейська валюта не відстає від американської

Ранок вівторка, 14 червня, починається для українців із не надто приємних новин про подорожчання іноземних валют щодо гривні. На чорному ринку серйозно змінилися ціни як долара, і євро. У продажу валюта США піднялася одразу на 45 копійок порівняно з попередньою добою.

Більше деталей повідомляє "Телеграф", посилаючись на спеціальний ресурс "Мінфін". Веб-портал аналізує дані з багатьох джерел, у тому числі обмінників та різних банків.

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Так, у середньому на чорному ринку за долар при покупці попросять 35,40 грн, що на 25 копійок дорожче, ніж у понеділок, 13 червня. Підвищилася ціна і на продаж — до 35,70 грн.

Євро не відстає від американського "колеги", теж дорожчаючи в ціні. Так, за цей вид валюти під час купівлі доведеться віддати 37,25 грн. (+15 копійок за добу). У продажу євро зараз коштує 37,70 грн (+25 копійок на добу).

Курс валют на чорному ринку України 14 червня

Середній показник курсу долара в банках України дорівнює 34,75 грн при купівлі та 35,60 грн при продажу.

Курс долара у банках 14 червня

Євро, зрозуміло, теж поповз угору. Купівля в касі банку коштуватиме вам в середньому 36,30 грн, продаж – 37,50 грн.

Курс євро у банках 14 червня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому в Україні банківська система може невдовзі повернутися до "плаваючого" курсу валют. Більше подробиць розповів аналітик Андрій Гойлов.

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