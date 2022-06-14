Доллар на черном рынке снова дорожает: свежий курс валют на 14 июня

Европейская валюта не отстает от американской

Утро вторника, 14 июня, начинается для украинцев с не слишком приятных новостей о подорожании иностранных валют относительно гривны. На черном рынке серьезно изменились цены как доллара, так и евро. В продаже валюта США поднялась сразу на 45 копеек по сравнению с предыдущими сутками.

Больше деталей сообщает "Телеграф", ссылаясь на специальный ресурс "Минфин". Веб-портал анализирует данные со многих источников, в том числе обменников и разных банков.

Надежный источник новостей — подпишись на наш Telegram

Так, в среднем на черном рынке за доллар при покупке попросят 35,40 грн, что на 25 копеек дороже, чем в понедельника, 13 июня. Повысилась и цена на продажу — до 35,70 грн.

Евро не отстает от американского "коллеги" и тоже дорожает в цене. Так, за этот вид валюты во время покупки придется отдать 37,25 грн (+15 копеек за сутки). В продаже евро сейчас стоит 37,70 грн (+25 копеек в сутки).

Курс валют на черном рынке в Украине 14 июня

Средний показатель курса доллара в банках Украины равен 34,75 грн при покупке и 35,60 грн при продаже.

Курс доллара в банках 14 июня

Евро, разумеется, тоже пополз вверх. Покупка в кассе банка обойдется вам в среднем в 36,30 грн, продажа – 37,50 грн.

Курс евро в банках 14 июня

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему в Украине банковская система может вскоре вернуться к "плавающему" курсу валют. Больше деталей рассказал аналитик Андрей Гойлов.

Также мы писали о том, чего стоит ожидать от стоимости доллара после войны.