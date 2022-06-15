Евро и доллар сближаются в цене - курс валют на черном рынке на 15 июня

К росту стоимости доллара после выходных привели несколько факторов

После серьезного подорожания в начале недели курс доллара и евро на черном рынке меняется. За сутки доллар вырос на 5 копеек при покупке и потерял 10 при продаже. Средняя текущая цена в обменках за USD 35,45 35,6 грн.

Согласно данным сайта "Минфин", не отстает и европейская валюта. Пока в банках она подешевела на 27 копеек при покупке, на черном рынке покупка растет, а продажа падает в цене. За один EUR хотят 37,35/ 37,6 грн.

Проверенные новости об Украине и мире — в нашем Telegram

Напомним, что данные в таблице — усредненные по Украине и цена может отличаться в различных городах.

Курс валют на черном рынке, в банках и от НБУ

Рост стоимости доллара с середины июня обусловлен несколькими факторами. Среди процессов, которые давят на гривну, нарастающее напряжение на фронте, покупка Нацбанком военных облигаций, дефицит бюджета, медленное поступление денег международной поддержки, экономическая ситуация (проблемы с экспортом зерна и нехватка топлива).

Курс евро в банках

Курс доллара в банках

Валютные колебания привели к тому, что доллар и евро могут оказаться в одной цене. Такое может произойти впервые за два десятилетия, считают в прогнозе американского банка Wells Fargo. Произойти это может в течение месяца.

Ранее "Телеграф" писал про ситуацию на рынке недвижимости — пока в Киеве ожидают бума к осени, в прифронтовой зоне популярностью пользуется недорогое жилье. Один из экономических факторов влияния на валюту, описанный выше не исчезнет в течении лета — эксперты не ждут появления излишков топлива и готовятся к пику потребления.