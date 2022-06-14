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Каким будет курс доллара до конца июня: прогноз экономиста

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Гривне прогнозируют стабильность
Гривне прогнозируют стабильность

Экономист назвал главную опасность для украинской гривны

Вторник, 14 июня, курс доллара начал с роста по отношению к гривне, национальная валюта подешевела сразу на 45 копеек и находится сегодня в коридоре 35,40-35,70 грн.

По словам экономического эксперта Даниила Монина, временные колебания курса доллара абсолютно нормальный процесс, который будет продолжаться и дальше. Если никаких серьезных негативных факторов не будет, весь июнь валютный коридор соотношения национальной валюты составит примерно 35-36 гривен за й доллар, считает эксперт.

"Лично я вижу главный негативный фактор, который может повлиять на курс доллара в сторону его роста – несвоевременность поступления международной финансовой помощи в Украину. Поступления валюты позволяет конвертировать ее в гривну, удовлетворять нужды импортеров, успокаивать банки и бизнес тем, что доллары есть, а также изымать национальную валюту. Правда гривна так или иначе снова поступает в оборот, то есть денежная масса растет, что создает дополнительные риски. В условиях стабильного получения траншей в долларе, это не несет серьезных рисков для гривны, но если поступления начнут задерживаться, это может создать панику на валютном рынке и курс доллара пойдет в рост", - объясняет собеседник "Телеграфа".

За исключением этого, по мнению Даниила Монина, нет факторов, которые могли бы серьезно повлиять на курс доллара по отношению к гривне.

Тем временем аналитик RoboForex Андрей Гойлов прогнозирует, что НБУ может отказаться от фиксированного и перейти к "плавающему" курсу доллара, что должно помочь сберечь международные резервы Украины.

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#Курс гривни #Обмен валют #Валютный курс #Курс доллара