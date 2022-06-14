Яким буде курс долара до кінця червня: прогноз економіста

Економіст назвав головну небезпеку для української гривні

Вівторок, 14 червня, курс долара розпочав зі зростання щодо гривні, національна валюта подешевшала відразу на 45 копійок і знаходиться сьогодні в коридорі 35,40-35,70 грн.

За словами економічного експерта Данила Моніна, тимчасові коливання курсу долара є абсолютно нормальним процесом, який триватиме і далі. Якщо жодних серйозних негативних факторів не буде, весь червень валютний коридор співвідношення національної валюти складе приблизно 35-36 гривень за долар, вважає експерт.

"Особисто я бачу головний негативний фактор, який може вплинути на курс долара у бік його зростання — несвоєчасність надходження міжнародної фінансової допомоги в Україну. Надходження валюти дозволяє конвертувати її в гривню, задовольняти потреби імпортерів, заспокоювати банки та бізнес тим, що є долари, а також вилучати національну валюту.Правда гривня так чи інакше знову надходить в оборот, тобто грошова маса зростає, що створює додаткові ризики. В умовах стабільного надходження траншів в доларах, це не несе серьйозних ризиків для гривні, але якщо надходження будуть затримуватися це може створити паніку на валютному ринку та курс долара піде догори", — пояснює співрозмовник "Телеграфа".

За винятком цього, на думку Данила Моніна, немає факторів, які могли б серйозно вплинути на курс долара щодо гривні.

Тим часом аналітик RoboForex Андрій Гойлов прогнозує, що НБУ може відмовитися від фіксованого і перейти до "плаваючого" курсу долара, що має допомогти зберегти міжнародні резерви України.