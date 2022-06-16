Доллар на черном рынке ползет вверх: курс валют 16 июня

Сколько стоит валюта на черном рынке и в украинских банках

В четверг, 16 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американской валюте на уровне довоенной отметки — 29,25 гривны за доллар. А вот курс европейской валюты сегодня вырос на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем, так что сегодня евро будет стоить 30,60 гривен.

Согласно данным "Минфина", в четверг "черные" цены поползли вверх. К примеру, купить доллар США в обменниках можно будет за 35,55 гривны, а будут продавать его за 35,70 гривны, что на 10 копеек больше, чем в среду.

Европейская валюта на черном рынке тоже в цене увеличилась. Покупка евро сегодня обойдется в 37,45 гривны, и это на 10 копеек больше, чем вчера. А продажа стоит около 37,65 гривны. И эта цена больше вчерашней на 5 копеек.

Курс доллара и евро на черном рынке 16 июня

По мнению украинских экспертов в сфере финансов, наблюдаемые в последнее время временные колебания курса доллара являются вполне нормальным процессом, который будет наблюдаться и дальше. Американская валюта будет удерживаться на уровне 35-36 гривен за доллар до конца июня при условии, что на нее не отразятся определенные негативные факторы.

Курс валют 16 июня в банках Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале месяца мнения финансистов по ситуации на валютном рынке были другими. В частности, финансовый аналитик Виталий Шапран заявлял, что в ближайшее время доллар США начнет падать в цене.

Также напомним, какие прогнозы дают эксперты по ценам на американский доллар после войны.