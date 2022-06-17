Доллар на черном рынке тянется вверх, а евро приостановился: свежий курс на 17 июня

Доллар продолжает расти в цене, а цены на евро падают

В последний рабочий день недели, 17 июня, Нацбанк Украины установил курс американской валюты на уровне 29,25 гривны за доллар. Эта цена остается неизменной с 24 февраля. При этом официальные цены на европейскую валюту, установленные главным банком страны, начали падать. В пятницу евро будет стоить 30,38 гривны, что на 21 копейку меньше, чем вчера. Тем временем цены на "черный" евро приостановилась.

Согласно данным, обнародованным "Минфином", ситуация на черном рынке также изменилась. Американский доллар и дальше продолжает увеличиваться в цене, а евро частично проседать.

Так, за сегодняшние сутки доллар продают за 35,74 гривны, а покупают за 35,60 гривны, что на 5 копеек больше по сравнению с прошлыми расценками.

За евро в пятницу предлагается 37,40 гривны. При этом продают европейскую валюту по цене, равной вчерашней отметке, а именно по 37,65 гривны.

Курс доллара и евро на черном рынке 17 июня

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Стоит отметить, что, по мнению финансовых аналитиков, уже через несколько недель курс американской валюты начнет опускаться до отметки в 33,0 гривны за доллар. При этом отмечается, что процесс "падения" цен происходит крайне медленно, однако это является нормальной ситуацией для рынка.

Курс валют 17 июня в банках Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению экспертов в сфере экономики, существует несколько факторов, которые в состоянии изменить ситуацию и спровоцировать "проседания" национальной валюты.

Также напомним, как в ближайшее время может измениться курс американской валюты в Украине.