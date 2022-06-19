Доллар на черном рынке снова дешевеет: свежий курс валют на 19 июня

Европейская валюта тоже потихоньку снижается в цене

Утро воскресенья, 19 июня, принесло на черный рынок валюты в Украине очередное затишье в плане стоимости доллара и евро. Уже вторые сутки подряд гривна демонстрирует постепенное укрепление по отношению к этим двум валютам.

Как свидетельствуют данные ресурса "Минфин", стоимость евро снизилась значительно больше по сравнению с американским долларом. Впрочем, любая тенденция насчет удешевления иностранной валюты уже является хорошим знаком для нашей страны.

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Так, на черном рынке за продажу доллара сейчас просят 35,65 грн, что на две копейки дешевле, нежели 18 июня. Стоимость американской валюты во время покупки пока остается неизменной — 35,50 грн.

Евро же подешевел по обеим "показателям". В продаже и покупке валюта потеряла 5 копеек и теперь стоит 37,55 грн и 37,30 грн соответственно.

Курс валют на черном рынке в Украине 19 июня

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Изменились немного и цены на межбанке. Средняя стоимость доллара, к примеру, в украинских банках равна 35,20 грн (покупка) и 35,90 грн (продажа).

Курс доллара в банках Украины 19 июня

Европейская валюта же обойдется чуть дороже. В среднем при покупке в банке вас попросят заплатить 38,80 грн. Если это продажа, то курс равен 37,80 грн.

Курс евро в банках Украины 19 июня

Напомним, ранее мы рассказывали, стоит ли ждать очередного взлета иностранной валюты и действительно ли возможен доллар по 40. Больше деталей сообщили финансовые эксперты.