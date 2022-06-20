Долар на чорному ринку знижується: свіжий курс на початку робочого тижня

Євро різко здорожчав після вихідних

У перший робочий день тижня Національний банк України встановив курс долара на рівні 29,25 грн і ця ціна залишається незмінною з дня повномасштабного вторгнення росії, 24 лютого. Водночас євро значно подорожчав після вихідних, тож у понеділок він коштуватиме 30,68 грн, що на 30 копійок більше, аніж у попередній банківський день.

Натомість розцінки на чорному ринку, згідно з даними "Мінфіну" навпаки призупинилися в порівнянні з вчорашніми. До прикладу, купівля американського долара сьогодні обійдеться у 35,50 грн, що рівно вчорашній ціні. А от продати долар США упродовж доби можна буде за 35,60 грн, що на 5 копійок дешевше, ніж у неділю.

Європейська валюта також суттєво розцінки не змінила. Купуватимуть євро сьогодні за 37,30 грн, а продаватимуть 37,50 грн, що на 5 копійок дешевше за вчорашню ціну.

Курс долара та євро на чорному ринку 20 червня

Варто відзначити, що на думку експертів, наразі найпривабливішою валютою, в якій краще зберігати свої заощадження є американський долар.

Курс валют 20 червня у банках України

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку експертів у сфері фінансів, до липня курс американської валюти навряд чи зросте більше 36,5 гривень.

Також нагадаємо, які прогнози дають експерти стосовно цін на американський долар після війни.