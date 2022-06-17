Затишшя перед бурею: аналітик дав прогноз курсу долара на тиждень

Наступного тижня курс долара зберігатиме стабільність

Попри те, що ситуація на валютному ринку, як і раніше, нестабільна, однак є низка факторів, які дозволяють зробити висновок, що найближчого тижня сильних коливань курсу долара не буде.

Як повідомив у коментарі "Сегодня" аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак, є три важливі моменти, які говорять про те, що якщо на валютному ринку і будуть коливання, то незначні.

Головними покупцями валюти в Україні є державні банки та корпорації, які займаються забезпеченням потреб ЗСУ. Також сюди входять ті банки, які обслуговують великих імпортерів енергоносіїв та продуктів харчування. Щодо простих громадян, то серед них попит на валюту поки що не зростатиме.

Другим фактором, за словами аналітика, є очікування осені як головного тригера для падіння курсу гривні, оскільки НБУ в цей період може скасувати фіксований курс долара і повернутися до плаваючого.

Орищак наголосив, що плавно долар та євро дорожчати не будуть, а стрибок їхньої вартості відбудеться різко.

Третій фактор пов’язаний з "друкарським верстатом", який працюватиме так, щоб створити безпечні умови для гривні та інфляції.

"Люди можуть відчувати безвихідь свого становища та розуміти, що навіть якщо курс зросте в країні – їм не дадуть продати накопичення за вигіднішим курсом", — сказав він і додав, що це може підштовхнути громадян витрачати свої запаси.

Загалом аналітик прогнозує, що до кінця червня курс долара в Україні зберігатиметься в діапазоні 35,5-36,5 грн, а євро — 37,5-37,8 грн.

Як повідомлялося раніше, фінансовий аналітик Олексій Кущ розповів, що у найближчі півроку долар помітно подорожчає і цілком може досягти позначки 40 гривень.