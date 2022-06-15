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Які долари не приймуть в обмінниках та що з ними робити

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Не всі купюри зберігаються у хорошому стані Новина оновлена 15 червня 2022, 04:48
Не всі купюри зберігаються у хорошому стані

Не завжди в обмінниках касир може зрозуміти, чи є долар справжнім, чи підробленим.

Попри те, що всі доларові купюри в Україні є дійсними, проте частина з них можуть не прийняти в обмінниках.

Як повідомили в НБУ, йдеться про купюри, які були випущені до 1996 року. Це пов’язано з тим, що цього року США оновили дизайн банкнот, а тому касири в обмінниках не завжди можуть зрозуміти, чи це справжній долар, чи фальшивий. Також це може статися у разі, якщо купюра пошкоджена.

У банках купюру в деяких випадках можуть відправити на обмін в банк-кореспондент за кордоном, але за цю послугу доведеться доплатити окремо.

Існують чіткі критерії, за яких пошкоджену купюру повинні прийняти в банку або обміннику:

  • незначні потертості;
  • невеликі написи (до 20 мм);
  • до трьох плям менше ніж 5 мм кожна;
  • надриви до 3 мм;
  • прокол до 1 мм.

Однак є критерії, за яких банк зобов’язаний надіслати купюру для обміну за кордон. Йдеться про купюри, які:

  • розірвані та склеєні;
  • втратили деякі захисні елементи або мають зміни на портретах чи цифрі номіналу;
  • обпалені або пропалені;
  • залиті фарбою, чорнилом або жиром;
  • вилучені з обігу після відповідного розпорядження центробанку.

Варто зазначити, що послуга обміну за кордоном не є безкоштовною і може становити від 10 до 30% від номіналу купюри, а максимальний термін проведення цієї операції становить до 24 місяців.

Також якщо у банку виникли сумніви щодо справжності купюри, то він може направити її на безкоштовну перевірку в НБУ.

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#НБУ #Долар #Банк