Які долари не приймуть в обмінниках та що з ними робити
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Не завжди в обмінниках касир може зрозуміти, чи є долар справжнім, чи підробленим.
Попри те, що всі доларові купюри в Україні є дійсними, проте частина з них можуть не прийняти в обмінниках.
Як повідомили в НБУ, йдеться про купюри, які були випущені до 1996 року. Це пов’язано з тим, що цього року США оновили дизайн банкнот, а тому касири в обмінниках не завжди можуть зрозуміти, чи це справжній долар, чи фальшивий. Також це може статися у разі, якщо купюра пошкоджена.
У банках купюру в деяких випадках можуть відправити на обмін в банк-кореспондент за кордоном, але за цю послугу доведеться доплатити окремо.
Існують чіткі критерії, за яких пошкоджену купюру повинні прийняти в банку або обміннику:
- незначні потертості;
- невеликі написи (до 20 мм);
- до трьох плям менше ніж 5 мм кожна;
- надриви до 3 мм;
- прокол до 1 мм.
Однак є критерії, за яких банк зобов’язаний надіслати купюру для обміну за кордон. Йдеться про купюри, які:
- розірвані та склеєні;
- втратили деякі захисні елементи або мають зміни на портретах чи цифрі номіналу;
- обпалені або пропалені;
- залиті фарбою, чорнилом або жиром;
- вилучені з обігу після відповідного розпорядження центробанку.
Варто зазначити, що послуга обміну за кордоном не є безкоштовною і може становити від 10 до 30% від номіналу купюри, а максимальний термін проведення цієї операції становить до 24 місяців.
Також якщо у банку виникли сумніви щодо справжності купюри, то він може направити її на безкоштовну перевірку в НБУ.
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