Які долари не приймуть в обмінниках та що з ними робити

Не завжди в обмінниках касир може зрозуміти, чи є долар справжнім, чи підробленим.

Попри те, що всі доларові купюри в Україні є дійсними, проте частина з них можуть не прийняти в обмінниках.

Як повідомили в НБУ, йдеться про купюри, які були випущені до 1996 року. Це пов’язано з тим, що цього року США оновили дизайн банкнот, а тому касири в обмінниках не завжди можуть зрозуміти, чи це справжній долар, чи фальшивий. Також це може статися у разі, якщо купюра пошкоджена.

У банках купюру в деяких випадках можуть відправити на обмін в банк-кореспондент за кордоном, але за цю послугу доведеться доплатити окремо.

Існують чіткі критерії, за яких пошкоджену купюру повинні прийняти в банку або обміннику:

незначні потертості;

невеликі написи (до 20 мм);

до трьох плям менше ніж 5 мм кожна;

надриви до 3 мм;

прокол до 1 мм.

Однак є критерії, за яких банк зобов’язаний надіслати купюру для обміну за кордон. Йдеться про купюри, які:

розірвані та склеєні;

втратили деякі захисні елементи або мають зміни на портретах чи цифрі номіналу;

обпалені або пропалені;

залиті фарбою, чорнилом або жиром;

вилучені з обігу після відповідного розпорядження центробанку.

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Варто зазначити, що послуга обміну за кордоном не є безкоштовною і може становити від 10 до 30% від номіналу купюри, а максимальний термін проведення цієї операції становить до 24 місяців.

Також якщо у банку виникли сумніви щодо справжності купюри, то він може направити її на безкоштовну перевірку в НБУ.

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