Какие доллары не примут в обменниках и что с ними делать

Не всегда в обменниках кассир может понять является ли доллар настоящим или поддельным

Несмотря на то, что все долларовые купюры в Украине являются действительными, однако часть из них могут не принять в обменниках.

Как сообщили в НБУ, речь идет о купюрах, которые были выпущены до 1996 года. Это связано с тем, что в этот год США обновили дизайн банкнот, а потому кассиры в обменниках не всегда могут понять настоящий ли это доллар или фальшивый. Также это может произойти в случаях, если купюра повреждена.

В банках же купюру в некоторых случах могут отправить на обмен в банк-корреспондент за границей, но за эту услугу придется доплатить отдельно.

Существуют четкие критерии при которых поврежденную купюру должны принять в банке или обменнике:

незначительные потертости;

небольшие надписи (до 20 мм);

до трех пятен менее 5 мм каждая;

надрывы до 3 мм;

прокол до 1 мм.

Однако есть критерии, при которых банк обязан отправить купюру для обмена за границу. Речь идет о купюрах, которые:

разорваны и склеены;

потеряли некоторые защитные элементы или имеют изменения на портретах или цифре номинала;

обожженные или прожженные;

залитые краской, чернилами или жиром;

изъятые из обращения, после соответствующего распоряжения центробанка.

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Стоит отметить, что услуга обмена за границей не бесплатна и может составлять от 10 до 30% от номинала купюры, а максимальный срок проведения этой операции составляет до 24 месяцев.

Также если у банка возникли сомнения в подлинности купюры, то он может направить ее на бесплатную проверку в НБУ.

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