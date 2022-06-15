Какие доллары не примут в обменниках и что с ними делать
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Не всегда в обменниках кассир может понять является ли доллар настоящим или поддельным
Несмотря на то, что все долларовые купюры в Украине являются действительными, однако часть из них могут не принять в обменниках.
Как сообщили в НБУ, речь идет о купюрах, которые были выпущены до 1996 года. Это связано с тем, что в этот год США обновили дизайн банкнот, а потому кассиры в обменниках не всегда могут понять настоящий ли это доллар или фальшивый. Также это может произойти в случаях, если купюра повреждена.
В банках же купюру в некоторых случах могут отправить на обмен в банк-корреспондент за границей, но за эту услугу придется доплатить отдельно.
Существуют четкие критерии при которых поврежденную купюру должны принять в банке или обменнике:
- незначительные потертости;
- небольшие надписи (до 20 мм);
- до трех пятен менее 5 мм каждая;
- надрывы до 3 мм;
- прокол до 1 мм.
Однако есть критерии, при которых банк обязан отправить купюру для обмена за границу. Речь идет о купюрах, которые:
- разорваны и склеены;
- потеряли некоторые защитные элементы или имеют изменения на портретах или цифре номинала;
- обожженные или прожженные;
- залитые краской, чернилами или жиром;
- изъятые из обращения, после соответствующего распоряжения центробанка.
Стоит отметить, что услуга обмена за границей не бесплатна и может составлять от 10 до 30% от номинала купюры, а максимальный срок проведения этой операции составляет до 24 месяцев.
Также если у банка возникли сомнения в подлинности купюры, то он может направить ее на бесплатную проверку в НБУ.
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