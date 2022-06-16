Курс долара може "погладшати": аналітик дав прогноз на пів року

Експерт вважає, що гривня навряд чи колись зміцниться вище за 30 грн/дол

Тимчасові коливання курсу долара є цілком нормальним процесом, який спостерігатиметься і надалі. Восени курс може стрибнути до 40 грн за долар і це цілком реалістичний сценарій.

Про це у коментарі "Сегодня" розповів фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Яким буде курс у найближчі пів року?

На думку Куща, справжній курс долара в найближчі пів року може "погладшати" ще на 15% — через девальвацію гривні. Аналітик вважає, що восени стрибок курсу до 40 грн/дол є "абсолютно реальним". Крім того, Олексій зазначив, що гривня навряд чи колись зміцниться вище за 30 грн/дол. За словами економіста, це практично неможливо. Щобільше, Кущ називає це небажаним сценарієм.

"Мало того, що це неможливо, це ще й небажано. Тому що відновлення економіки – це підвищений попит на імпорт, насамперед технологічний та інвестиційний. Плюс нам потрібно буде підтримувати своїх експортерів, для чого потрібна невелика плавна девальвація", – пояснює Кущ.

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