Курс долара може "погладшати": аналітик дав прогноз на пів року
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Експерт вважає, що гривня навряд чи колись зміцниться вище за 30 грн/дол
Тимчасові коливання курсу долара є цілком нормальним процесом, який спостерігатиметься і надалі. Восени курс може стрибнути до 40 грн за долар і це цілком реалістичний сценарій.
Про це у коментарі "Сегодня" розповів фінансовий аналітик Олексій Кущ.
Яким буде курс у найближчі пів року?
На думку Куща, справжній курс долара в найближчі пів року може "погладшати" ще на 15% — через девальвацію гривні. Аналітик вважає, що восени стрибок курсу до 40 грн/дол є "абсолютно реальним". Крім того, Олексій зазначив, що гривня навряд чи колись зміцниться вище за 30 грн/дол. За словами економіста, це практично неможливо. Щобільше, Кущ називає це небажаним сценарієм.
"Мало того, що це неможливо, це ще й небажано. Тому що відновлення економіки – це підвищений попит на імпорт, насамперед технологічний та інвестиційний. Плюс нам потрібно буде підтримувати своїх експортерів, для чого потрібна невелика плавна девальвація", – пояснює Кущ.
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