Долар почне падати: аналітик розповів, коли очікувати укріплення гривні

Аналітик прогнозує падіння курсу у найближчий місяць

Після того, як Нацбанк скасував обмеження щодо курсу долара, в обмінниках долар впав з 38 до 35,5 гривень. А найближчим часом він знизиться ще нижче — йтиме до ринкового консенсусу.

Економіст та фінансовий аналітик Віталій Шапран у коментарі "РБК-Україна" повідомив, що за кілька тижнів курс прямуватиме до позначки 33,0 гривні за долар.

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Як зазначив аналітик, обмеження НБУ по курсу долара мало суто тимчасовий характер, адже була необхідність захистити населення від спекуляцій, які могли бути на тлі війни. При цьому Шапран вказує, що бар'єр у 10% втратив свою актуальній вже майже місяць як.

"Потрібно розуміти, що готівковий ринок це похідна від безготівкового міжбанку. Вихід банків на ринок кардинально змінив ситуацію, бо саме банки можуть міняти свій безготівковий долар та євро на готівкові й наповнювати ними каси. А оскільки готівковий ринок у порівнянні із безготівковим дуже невеликий за обсягами, то присутність банків автоматично збила спекулятивні настрої", — зазначив економіст.

Що стосується ситуації станом на зараз, то картковий курс банків і готівковий почав зближуватися. Тепер небанківські обмінні компанії почали знижувати курс долара та євро до гривні. При цьому економіст додав, що процес зближення відбувається повільно, однак це нормальна ситуація для ринку.

"На мою особисту експертну думку, якщо не буде негативних новин від наших закордонних донорів або з фронтів, то готівковий курс продажу долара найближчими тижнями буде прямувати до позначки 33,0 грн за долар, це приблизно той ринковий консенсус який вже склався у банків по карткових курсах", — зазначив Шапран.

Як повідомляв "Телеграф", фінансовий аналітик Олексій Кущ зробив прогноз, коли гривня суттєво впаде.