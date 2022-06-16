Курс доллара может "потолстеть": аналитик дал прогноз на полгода

Эксперт считает, что гривна вряд ли когда-нибудь укрепится выше 30 грн/долл

Временные колебания курса доллара являются вполне нормальным процессом, который будет наблюдаться и дальше. Осенью курс может прыгнуть к 40 грн за доллар и это вполне реалистичный сценарий.

Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал финансовый аналитик Алексей Кущ.

Каким будет курс в ближайшие полгода?

По мнению Куща, настоящий курс доллара в ближайшие полгода может "потолстеть" еще на 15% – из-за девальвации гривны. Аналитик считает, что осенью прыжок курса к 40 грн/долл, является "абсолютно реальным". Кроме того, Алексей отметил, что гривна вряд ли когда-нибудь укрепится выше 30 грн/долл. По словам экономиста, это уже практически невозможно. Более того, Кущ называет это нежелательным сценарием.

"Мало того, что это невозможно, это еще и нежелательно. Потому что восстановление экономики – это повышенный спрос на импорт, прежде всего технологический и инвестиционный. Плюс нам нужно будет поддерживать своих экспортеров, для чего нужна небольшая плавная девальвация", – поясняет Кущ.

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