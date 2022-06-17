Затишье перед бурей: аналитик дал прогноз по курсу доллара на неделю

На следующей неделе курс доллара будет сохранять стабильность

Несмотря на то, что ситуация на валютном рынке по-прежнему нестабильна, однако есть ряд факторов, которые позволяют сделать вывод, что в ближайшую неделю сильных колебаний курса доллара не будет.

Как сообщил в комментарии "Сегодня" аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак, есть три важных момента, которые говорят о том, что если на валютном рынке и будут колебания, то незначительные.

Главными покупателями валюты в Украине являются государственные банки и корпорации, которые занимаются обеспечением нужд ВСУ. Также сюда входят те банки, которые обслуживают крупных импортеров энергоносителей и продуктов питания. Что касается простых граждан, то среди них спрос на валюту пока расти не будет.

Вторым фактором, по словам аналитика, является ожидание осени, как главного триггера для падения курса гривны, поскольку НБУ в этот период может отменить фиксированный курс доллара и вернуться к плавающему.

Орыщак подчеркнул, что плавно доллар и евро дорожать не будут, а скачок их стоимости произойдет резко.

Третий фактор связан с "печатным станком", который будет работать так, чтобы создать безопасные условия для гривны и инфляции.

"Люди могут ощущать безвыходность своего положения и понимать, что даже если курс вырастет в стране – им не дадут продать накопления по более выгодному курсу", — сказал он и добавил, что это может подтолкнуть граждан тратить свои запасы.

В целом аналитик прогнозирует, что до конца июня курс доллара в Украине будет сохраняться в диапазоне 35,5-36,5 грн, а евро — 37,5-37,8 грн.

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Как сообщалось ранее, финансовый аналитик Алексей Кущ рассказал, что в ближайшие полгода доллар заметно подорожает и вполне может достичь отметки в 40 гривен.