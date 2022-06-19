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Долар на чорному ринку знову дешевшає: свіжий курс валют на 19 червня

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Гривня вже кілька днів поспіль зміцнює свої позиції Новина оновлена 19 червня 2022, 09:52
Гривня вже кілька днів поспіль зміцнює свої позиції

Європейська валюта теж потихеньку знижується в ціні

Ранок неділі, 19 червня, приніс на чорний ринок валюти в Україні черговий затишок у плані вартості долара та євро. Вже другу добу поспіль гривня демонструє поступове зміцнення щодо цих двох валют.

Як свідчать дані ресурсу "Мінфін", вартість євро знизилася значно більше в порівнянні з американським доларом. Втім, будь-яка тенденція щодо здешевлення іноземної валюти вже є добрим знаком для нашої країни.

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Так, на чорному ринку за продаж долара зараз просять 35,65 грн, що на дві копійки дешевше, ніж 18 червня. Вартість американської валюти під час купівлі поки що залишається незмінною — 35,50 грн.

Євро ж подешевшав за обома "показниками". У продажу та купівлі валюта втратила 5 копійок і тепер коштує 37,55 грн та 37,30 грн відповідно.

Курс валют на чорному ринку України 19 червня
Курс валют на чорному ринку України 19 червня

Трохи змінилися й ціни на міжбанку. Середня вартість долара, наприклад, в українських банках дорівнює 35,20 грн (купівля) та 35,90 грн (продаж).

Курс долара у банках України 19 червня
Курс долара у банках України 19 червня

Європейська валюта обійдеться дещо дорожче. В середньому, при покупці в банку вас попросять заплатити 38,80 грн. Якщо це продаж, то курс дорівнює 37,80 грн.

Курс євро у банках України 19 червня
Курс євро у банках України 19 червня

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи варто чекати на черговий зліт іноземної валюти і чи справді можливий долар по 40. Більше деталей повідомили фінансові експерти.

Теги:
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