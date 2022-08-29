Доллар на черном рынке вернулся к удорожанию: что будет с курсом в начале сентября

Прогнозы, касаемо роста цен на иностранную валюту чуть ли не до 120 гривен, скорее всего, не сбудутся

Несмотря на постепенное снижение цен на заокеанскую валюту в Украине, в начале недели доллар снова вернулся к удорожанию. По мнению финансовых аналитиков, существенных изменений в расценках на доллары в первые недели осени ожидать все же не стоит.

Соответствующую информацию рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса, отметив, что, несмотря на наблюдающуюся в последнее время относительную стабильность на финансовом рынке, давление на национальную валюту в сентябре все же будет сохраняться.

"Мы можем говорить, что в сентябре так же сохранится давление на национальную валюту. Скорее всего, в сентябре официальный курс останется неизменным, так же будет на уровне 36,6 грн/доллар. На каком уровне будет в тот момент курс черного рынка, угадать невозможно", — объяснил он.

По мнению эксперта, такая ситуация будет удерживаться на валютном рынке как в сентябре, так и до конца текущего, 2022, поэтому он советует украинцам не паниковать, нагнетая ситуацию и не провоцировать появление искусственного дефицита на продукты.

По данным финансового портала "Минфин", ежедневно следящего за украинскими обменниками, существенно ситуация на черном рынке в начале рабочей недели не изменилась, однако доллар все же вернулся к медленному удорожанию.

Так, в понедельник, 29 августа, американская валюта, как и прогнозировали эксперты, все же находится на отметках между 40 и 41 гривной. Его цена при покупке сегодня составит 40,65 гривен за доллар. В то же время продажа обойдется в 40,97 гривен.

Европейская валюта на черном рынке при покупке в течение сегодняшних суток обойдется в 40,40 гривен. Между тем, продажа евро обойдется в 40,63 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что банковские специалисты рассказали, что будет с курсом доллара во время предстоящей осени.