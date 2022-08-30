Долар на чорному ринку зростає: як НБУ та банки пропонують українцям купити валюту дешевше

Кожен банк має свої умови та вартість валюти

У липні Нацбанк України прийняв низку нововведень — починаючи від підвищення фіксованого курсу долара, який викликав різке зростання його вартості на чорному ринку, до продажу валюти банками України безготівково набагато дешевше готівкового курсу з обов’язковим розміщенням на депозит. Термін такого вкладення повинен бути не менше трьох місяців і тільки після цього валюту можна буде перевести в готівку.

Суму також обмежено — в еквіваленті 50 тисяч гривень. Частина банків вже зробила послугу доступною, зазначає "РБК-Україна". Зазначається, що різниця в ціні готівкового та безготівкового долара може досягати 10% — банк встановлює курс сам, додаючи до вартості Нацбанку відсотки. Ціна на валюту на безготівковому ринку стартує від 36,93 грн за долар США.

Серед банків, які надають таку послугу, — А-Банк (мінімальний вклад 30 доларів), Південний, monobank, Укргазбанк, Таскомбанк (від 100 доларів), Укрексімбанк (від 1000 доларів США). Ставки у банків мінімальні і починаються від десятого відсотка річних.

Зазначимо, що середній курс у банках на готівковий долар перевищує 40 грн як при купівлі, так і при продажу. На чорному ринку ціна вища, і вже перевищила вартість євро. За долар в обмінках просять 40,718/40,86 грн у середньому по Україні.

Курс валют в Україні в НБУ, банках та на чорному ринку

Раніше "Телеграф" повідомляв, що долар в Україні хоч і залишився у межах 40-41 грн, але демонструє тенденцію до підвищення вартості. Скільки коштуватиме долар в обмінках восени залежить не лише від ситуації на фронті, а й дій Нацбанку, вважають експерти.