Долар на чорному ринку повернувся до здорожчання: що буде з курсом на початку вересня

Прогнози щодо зростання цін на іноземну валюту чи не до 120 гривень, скоріше за все, не збудуться

Попри поступове зменшення цін на заокеанську валюту в Україні, на початку тижня долар знову повернувся до здорожчання. На думку фінансових аналітиків суттєвих змін у розцінках на долари у перші тижня осені очікувати все ж не варто.

Відповідну інформацію розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса, зазначивши, що, попри відносну стабільність на фінансовому ринку, яка спостерігається останнім часом, тиск на національну валюту у вересні все ж зберігатиметься.

"Ми можемо говорити, що у вересні так само збережеться тиск на національну валюту. Швидше за все, у вересні офіційний курс залишиться незмінним, так само буде на рівні 36,6 грн/долар. На якому рівні буде в той момент курс чорного ринку, вгадати неможливо", — пояснив він.

На думку експерта, така сама ситуація утримуватиметься на валютному ринку як у вересні, так і до кінця поточного, 2022 року, тож він радить українцям не панікувати, нагнітаючи ситуацію та не провокувати появу штучного дефіциту на продукти.

За даними фінансового порталу "Мінфін", який щоденно слідкує за українськими обмінниками. Суттєво ситуація на чорному ринку на початку робочого тижня не змінилася, проте долар все ж повернувся до неспішного здорожчання.

Так, у понеділок, 29 серпня, американська валюта, як і прогнозували експерти, все ж перебуває на позначках між 40 та 41 гривні. Його ціна під час купівлі сьогодні становитиме 40,65 гривень за долар. Водночас продаж коштуватиме 40,97 гривень.

Європейська валюта на чорному ринку під час купівлі упродовж сьогоднішньої доби коштуватиме 40,40 гривень. Тим часом продаж євро обійдеться у 40,63 гривні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що банківські фахівці розповіли, що буде з курсом долара під час прийдешньої осені.