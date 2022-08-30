Курс долара 43 гривні вже у вересні – чому це можливо?

У вересні курс долара може зрости на 10%

У той час як українцям пропонують дешево купити безготівковий долар, готівковому долару експерти пророкують можливе зростання вже у вересні.

Так, член Економічного дискусійного клубу Олег Пензін розповів "Телеграфу", що у вересні готівковий долар може підскочити в ціні до 43 гривень, якщо буде ухвалено закон про оподаткування купівлі валюти.

"Сьогодні на валютному ринку існує певний баланс, при якому попит на валюту більш-менш задовольняється надходженнями від експорту агропродукції та фінансової допомоги від МВФ. Глобально ситуацію може змінити прийняття запропонованого 10%-го податку на купівлю валюти на міжбанку для оплати імпортних поставок ", — говорить про головний чинник можливого зростання курсу долара експерт.

За словами Олега Пендзіна, подальша арифметика виглядає досить просто – податок у 10% відразу на 10% збільшує безготівковий курс долара, приблизно до 40,2 долара, за яким "підтягується" та готівковий курс ще на 10%, приблизно до 43 гривень за 1 долар.

"Це тим більше ймовірно, що після введення податку частина бізнесу явно перейде на покупку готівкового долара, що збільшить попит на нього і зростання розцінок на готівкову заокеанську валюту", — підкреслює Олег Пензін.

Поки що експерти прогнозують на перший тиждень вересня стабільний курс долара.