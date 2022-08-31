Курс долара у вересні: чи врятує гривню доларовий ленд-ліз?

Вже у вересні Україна може отримати мільярди доларів за ленд-лізом

Останній день літа курс долара зустрів у діапазоні 40,6-40,75 грн., проте вже найближчим часом валютний коридор може піднятися до позначки 41,5 грн.

За словами фінансового експерта Бориса Кушнірука, курс долара у вересні залежатиме від низки факторів.

"НБУ намагатиметься утримати безготівковий курс долара на нинішньому рівні. На це впливатимуть багато чинників на кшталт надходжень від агроекспорту, валюта від якого надходить до країни через 3-6 місяців, але головне — фінансова допомога від США. Уже у вересні ми можемо отримати до 8 мільярдів доларів, які входять до програми ленд-лізу на цей фінансовий рік, а оскільки фінансовий рік у США закінчується 10 вересня, ці гроші ми можемо отримати вже наступного місяця", — каже експерт.

Як підкреслив "Телеграфу" Борис Кушнірук, у разі отримання цих коштів безготівковому курсу долара зростання не загрожує. Із готівковим доларом інша ситуація.

"На курс готівкового долара впливають інші фактори — ситуація на фронті, очікування учасників ринку, але головне — дії НБУ. Якщо Нацбанк продовжить масову емісію гривні для фінансування бюджету, вона перетікатиме на валютний ринок і підніматиме курс готівкового долара", — прогнозує Кушнірук.

На думку ж члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзіна, у вересні курс готівкового долара може зрости до 43 гривень. У той же час народний депутат Ярослав Железняк повідомляє, що Кабмін відмовився від запровадження податку в 10% на валюту, що дозволить знизити тиск на гривню.