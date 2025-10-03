Рус

Її голосом говорили "Буратіно" і "Русалонька": померла відома радянська актриса

Тетяна Кармазіна
Ніна Гуляєва грала в театрі та озвучувала фільми, мультфільми Новина оновлена 03 жовтня 2025, 17:37
Ніна Гуляєва грала в театрі та озвучувала фільми, мультфільми. Фото Колаж "Телеграфу"

Ніни Гуляєвої не стало на 95 році життя

Цієї п’ятниці, 3 жовтня, у Москві померла російська актриса Ніна Гуляєва. Вона не лише грала в театрі та кіно, а й озвучила радянський мультфільм "Русалочка" разом з Анатолієм Папановим, "Пригоди Буратіно" та інші.

Що потрібно знати:

  • У Москві в поважному віці померла актриса Ніна Гуляєва
  • Вона дебютувала у кіно 1957 року — у короткометражці "Телеграма"
  • Гуляєва була одружена з улюбленцем режисера Леоніда Гайдая

Про смерть Гуляєвої повідомили у пресслужбі Московського Художнього театру імені Чехова, де народна артистка Росії була буквально старійшиною — зірка померла у 94 роки.

Театр тужить і висловлює співчуття В’ячеславу В’ячеславовичу Невинному (син — ред.), його сім’ї та всім, хто знав і любив Ніну Іванівну Гуляєву

пресслужба театру

Прощання з Ніною Гуляєвою відбудеться у театрі. Точну дату та час церемонії буде повідомлено пізніше.

Що відомо про Ніну Гуляєву

Уродженка Москви знімалася у кіно з 1957 року. Дебютувала у короткометражці "Телеграма" (1957). Також неодноразово працювала над озвучуванням фільмів та мультфільмів: "Пригоди Буратіно" (1959, Буратіно), "Чипполіно" (1961, Чипполіно), "Русалонька" (1968, Русалонька), "Лев та дев’ять гієн" (1988, Гієна-Тьотя) та інші.

Ніна Гуляєва у фільмі Телеграма
Ніна Гуляєва у фільмі "Телеграма"
Ніна Гуляєва у фільмі Лише три ночі
Актриса у фільмі "Тільки три ночі"

Гуляєва була одружена з народним артистом СРСР В’ячеславом Невинним. Актор часто з’являвся у фільмах режисера Леоніда Гайдая, таких, як "Руслан і Людмила" (роль полохливого ненажери та п’яниці Фарлафа), а також "Не може бути!". Там артист виконав пісню, що стала популярною, "Губит людей не пиво".

В’ячеслав Невинний
Народний артист СРСР В’ячеслав Невинний

Подружжя прожило у шлюбі 44 роки та виховало сина В’ячеслава. 2009 року Невинний помер від ускладнень цукрового діабету.

Ніна Гуляєва син В’ячеслав Невинний
Ніна Гуляєва та В’ячеслав Невинний із сином

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нещодавно помер російський режисер-пропагандист Тигран Кеосаян. Через кілька днів у Москві відбулася церемонія прощання з путіністом, проте де поховали його – для всіх залишається загадкою.

