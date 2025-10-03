Її голосом говорили "Буратіно" і "Русалонька": померла відома радянська актриса

Ніни Гуляєвої не стало на 95 році життя

Цієї п’ятниці, 3 жовтня, у Москві померла російська актриса Ніна Гуляєва. Вона не лише грала в театрі та кіно, а й озвучила радянський мультфільм "Русалочка" разом з Анатолієм Папановим, "Пригоди Буратіно" та інші.

Що потрібно знати:

У Москві в поважному віці померла актриса Ніна Гуляєва

Вона дебютувала у кіно 1957 року — у короткометражці "Телеграма"

Гуляєва була одружена з улюбленцем режисера Леоніда Гайдая

Про смерть Гуляєвої повідомили у пресслужбі Московського Художнього театру імені Чехова, де народна артистка Росії була буквально старійшиною — зірка померла у 94 роки.

Театр тужить і висловлює співчуття В’ячеславу В’ячеславовичу Невинному (син — ред.), його сім’ї та всім, хто знав і любив Ніну Іванівну Гуляєву пресслужба театру

Прощання з Ніною Гуляєвою відбудеться у театрі. Точну дату та час церемонії буде повідомлено пізніше.

Що відомо про Ніну Гуляєву

Уродженка Москви знімалася у кіно з 1957 року. Дебютувала у короткометражці "Телеграма" (1957). Також неодноразово працювала над озвучуванням фільмів та мультфільмів: "Пригоди Буратіно" (1959, Буратіно), "Чипполіно" (1961, Чипполіно), "Русалонька" (1968, Русалонька), "Лев та дев’ять гієн" (1988, Гієна-Тьотя) та інші.

Ніна Гуляєва у фільмі "Телеграма"

Актриса у фільмі "Тільки три ночі"

Гуляєва була одружена з народним артистом СРСР В’ячеславом Невинним. Актор часто з’являвся у фільмах режисера Леоніда Гайдая, таких, як "Руслан і Людмила" (роль полохливого ненажери та п’яниці Фарлафа), а також "Не може бути!". Там артист виконав пісню, що стала популярною, "Губит людей не пиво".

Народний артист СРСР В’ячеслав Невинний

Подружжя прожило у шлюбі 44 роки та виховало сина В’ячеслава. 2009 року Невинний помер від ускладнень цукрового діабету.

Ніна Гуляєва та В’ячеслав Невинний із сином

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нещодавно помер російський режисер-пропагандист Тигран Кеосаян. Через кілька днів у Москві відбулася церемонія прощання з путіністом, проте де поховали його – для всіх залишається загадкою.