Нины Гуляевой не стало на 95 году жизни

В эту пятницу, 3 октября, в Москве скончалась российская актриса Нина Гуляева. Она не только играла в театре и кино, но и озвучила советский мультфильм "Русалочка" вместе с Анатолием Папановым, "Приключения Буратино" и другие.

Что нужно знать:

В Москве в почтенном возрасте умерла актриса Нина Гуляева

Она дебютировала в кино в 1957 году — в короткометражке "Телеграмма"

Гуляева была замужем за любимцем режиссера Леонида Гайдая

О смерти Гуляевой сообщили в пресс-службе Московского Художественного театра имени Чехова, где народная артистка России являлась буквально старейшиной — звезда умерла в 94 года.

Театр скорбит и выражает соболезнования Вячеславу Вячеславовичу Невинному (сын — ред.), его семье и всем, кто знал и любил Нину Ивановну Гуляеву пресс-служба театра

Прощание с Ниной Гуляевой состоится в театре. Точная дата и время церемонии будут сообщены позже.

Что известно о Нине Гуляевой

Уроженка Москвы снималась в кино с 1957 года. Дебютировала в короткометражке "Телеграмма" (1957). Также неоднократно работала над озвучиванием фильмов и мультфильмов: "Приключения Буратино" (1959, Буратино), "Чиполлино" (1961, Чиполлино), "Русалочка" (1968, Русалочка), "Лев и девять гиен" (1988, Гиена-Тетя) и другие.

Нина Гуляева в фильме "Телеграмма"

Актриса в фильме "Только три ночи"

Гуляева была замужем за народный артист СССР Вячеславом Невинным. Актер часто появлялся в фильмах режиссера Леонида Гайдая, таких, как "Руслан и Людмила" (роль пугливого обжоры и пьяницы Фарлафа), а также "Не может быть!". Там артист исполнил получившую известность песню "Губит людей не пиво".

Народный артист СССР Вячеслав Невинный

Супруги прожили в браке 44 года и воспитали сына Вячеслава. В 2009 году Невинный умер от осложнений сахарного диабета.

Нина Гуляева и Вячеслав Невинный с сыном

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно умер российский режиссер-пропагандист Тигран Кеосаян. Спустя пару дней в Москве состоялась церемония прощания с путинистом, однако где похоронили его — для всех остается загадкой.