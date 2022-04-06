Укр

Минцифры отыскало родственников палачей из Бучи: что россияне ответили украинцам

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Буча Новость обновлена 06 апреля 2022, 15:35
Буча

Опрошенные россияне абсолютно не раскаиваются.

Родственников российских военных, которые совершили зверские преступления против мирных людей в Буче, нашли, а также спросили их, что они думают о российском терроре.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

С помощью искусственного интеллекта были найдены родственников российских убийц, которые безжалостно терроризировали и убивали жителей Бучи. Им в соцсетях рассказали о зверствах россиян. Ответы можно посмотреть на скриншотах:

Россияне ответили украинцам по поводу резни в Буче
Россияне ответили украинцам по поводу резни в Буче

"Теперь убийцы меняют тактику, и в Мариуполе уже ввозят передвижные крематории (по информации Мариупольского горсовета). Оккупанты собирают и сжигают тела замученных и убитых людей. После широкой международной огласки геноцида в Буче высшее руководство россии приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе. Но спутниковые снимки все покажут. Им не удастся скрыть следы своих военных преступлений. А мы не позволим им остаться безнаказанными", — написал Федоров.

Ранее сообщалось, что один из командиров российских солдат, которые базировались в Буче, оказался очень "верующим православным". На днях совбез ООН провел заседания из-за резни под Киевом.

Теги:
#Украина #Россия #Буча #Война с Россией
Буча
Спорт
Минцифры отыскало родственников палачей из Бучи: что россияне ответили украинцам
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