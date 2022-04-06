Укр

Один из командиров россиян в Буче оказался очень "верующим православным" - Daily Mail

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Один из командиров россиян в Буче оказался очень "верующим православным" - Daily Mail Новость обновлена 06 апреля 2022, 09:24

В биографии командира российских оккупантов из Бучи есть много "интересного".

Российский командир — подполковник Азатбек Омурбеков, которого иностранные СМИ уже прозвали "Бучанским мясником" после обнародования тех зверств, что творила его бригада, оказался солдатом-ветераном да еще и верующим. Ранее был благословлен Русской православной церковью

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Подполковник Азатбек Омурбеков является командиром 64-й отдельной мотострелковой бригады, участвовавшей в оккупации Бучи, которую командование армии рф планирует снова отправить Украину. Мужчине предположительно 40 лет, и у него уже имеется медаль за выдающиеся заслуги, которую он получил в 2014-м году.

Однако более интересная деталь из жизни жестокого командира — это то, что он верующий. В ноябре 2021-го года он был благословлен православным священником в ноябре 2021-го года перед отправкой в ​​Украину. Выступая после службы перед епископом Хабаровским, Омурбеков отметил: "История показывает, что в большинстве наших сражений мы сражаемся душой. Оружие не самое главное".

Теперь по международному праву "верующий" подполковник должен понести ответственность за все военные преступления, совершенные им и его войсками.

Напомним, что после того, как российские оккупанты покинули Киевскую область, в Буче на некоторых улицах города были обнаружены сотни убитых мирных жителей, которым перед смертью связали руки и ноги, а затем бросили прямо посреди дороги.

Также мы писали, что в Великобритании заявили, что ошеломлены зверствами российских оккупантов в Буче и сделают все, чтобы привлечь виновных к ответственности. Также "резню в Буче" осудил ряд других стран, в том числе Израиль, Чехия, Германия.

Отметим, что россия цинично продолжает отрицать причастность своих военных к трагедии в Буче, Ирпене и других населенных пунктах Киевщины. По словам замглавы российского совбеза Дмитрия Медведева, вся эта история является "фейковой" и созревшей в "воображении украинской пропаганды".

При этом иностранные журналисты уже смогли уличить рф во лжи, ведь спутниковые снимки из пригорода Киева доказывают: мирных украинцев убивали именно оккупанты, зашедшие на эту территорию в начале марта.

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