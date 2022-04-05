Россию поймали на лжи с ее оправданием геноцида в Буче: фото спутников раскрыли важный момент

Трупы мирных украинцев в Буче лежали на улицах неделями.

Анализ спутниковых снимков опровергает заявления россии о том, что убийство мирных жителей в Буче, произошло после того, как российские военные покинули город.

Об этом говорится в материале NYT.

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Обзор видео и спутниковых снимков показывает, что многие мирные жители были убиты более трех недель назад, когда российские военные контролировали город.

На одном видео, снятом членом местного совета 2 апреля, видно множество тел, разбросанных по улице Яблонской в Буче. Спутниковые снимки, предоставленные NYT компанией Maxar Technologies, показывают, что по крайней мере 11 из них находились на улице с 11 марта, когда россия, по ее собственным словам, оккупировала город.

На снимках видны темные объекты размером с человеческое тело, появлявшиеся на улице Яблонской в период с 9 по 11 марта. Объекты появляются точно в том же положении, в котором тела были обнаружены после того, как украинские силы вернули Бучу, как видно из кадра от 2 апреля. Дальнейший анализ показывает, что объекты оставались в таком положении более трех недель.

На втором видео, снятом на улице Яблонской, видны еще три тела. Один лежит рядом с велосипедом, другой возле брошенной машины. На спутниковых снимках видно, что брошенные машины и лежащий рядом труп появляются между 20 и 21 марта.

Напомним, что после того как ВСУ освободила Киевскую область от российской армии, появилась информация о зверствах оккупантов. Русские убивали и насиловали, издевались и пытали людей.

На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии облетели весь мир, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей. Украинцев хоронили в братских могилах. Некоторые трупы оставались прямо посреди улиц.

В свою очередь, министерство обороны россии отрицает причастность к массовым убийствам гражданских в Буче и утверждает, что тела были недавно выброшены на улицы после того, как "все российские подразделения полностью ушли из Бучи" примерно 30 марта.

Но согласно спутниковым снимкам, братские могилы в Буче начали появляться ещё 10 марта. Российские пропагандисты пытались выдать свидетельства их зверств в Буче за "постановку" украинцев, однако потерпели неудачу.