путин снова поменял причину вторжения рф в Украину

Власти рф мнят себя великими "освободителями" и помощниками

В среду, 20 апреля, российский кровавый диктатор владимир путин заявил, что россия "была вынуждена" начать кровавую войну в Украине. Виновницей же этого "принуждения", разумеется, политик назвал наше государство, а также продолжающиеся бои на Донбассе.

Об этом сообщают многочисленные росСМИ.

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По словам путина, за прошедшие восемь лет войны на территории, подконтрольной боевикам "ЛНР", ситуация изменилась в худшую сторону. Это диктатор связывает исключительно с бомбежками и артобстрелами, никак не вспоминая пророссийских боевиков.

"Целью этой операции является помощь нашим людям, проживающим на Донбассе", — подчеркнул владимир путин.

При этом, разумеется, никто не говорит, что российская паспортизация на оккупированных территориях началась массово уже через несколько лет после попыток россии захватить Донецкую и Луганскую области.

Зато теперь путин, который еще до вторжения подписал закон о признании "независимости" так называемых "Л-ДНР", собирается сделать все, чтобы "нормализовать жизнь людей на Донбассе".

Вероятно, именно нормализацией в его глазах является нынешнее уничтожение Мариуполя, где уцелело лишь 5-10% инфраструктуры, а выжившие гражданские вынуждены прятаться вместе с военнослужащими.

Также добавим, что ранее глава МИД рф Сергей Лавров говорил о совершенно иной причине начала войны в Украине. По мнению чиновника, этому способствовало "самодовольство" западных стран после окончания Второй мировой.