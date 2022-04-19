лавров озвучил новую странную причину войны в Украине

Министр иностранных дел рф высказался о "самодовольстве стран Запада"

Министр иностранных дел рф сергей лавров назвал очередную причину так называемой "спецоперации" в Украине. Якобы вторжение в соседскую страну заключается в самодовольстве стран Запада после окончания Второй мировой войны.

Об этом он заявил в интервью India Today.

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"Настоящая причина — самодовольство многих стран после окончания Второй мировой войны, когда наши западные коллеги под руководством США назвали себя победителями и, нарушая их обещания, советскому и российскому руководству начали подсовывать НАТО на восток", — сказал лавров.

Кроме того глава МИД рф заявил, что НАТО, которая является оборонительным союзом, угрожает безопасности россии.

"Вы накачиваете Украину оружием. И, конечно, последнее развитие событий, поскольку это все взаимосвязано, — Украина стала плацдармом для расширения НАТО", — сказал лавров.

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Напомним, что путин в феврале заявил о переводе ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности. Эксперты не отрицают вероятности того, что кровавый диктатор рискнет нажать на "красную кнопку".

Существует вероятность, что заряд будет рассчитан не на Украину, а на любое из государств НАТО. Наиболее подходящим объектом для подобной атаки эксперты считают Польшу.