"Каждая жизнь имеет значение": Зеленский призвал жителей Донбасса покинуть регион

Чем больше людей покинет Донецкую область, тем меньшее количество украинцев сможет убить страна-агрессор

Президент Украины Владимир Зеленский, назвавший гибель украинских военнопленных в Еленовке сознательным российским военным преступлением, призвал всех гражданам страны, проживающих в Донецкой области, эвакуироваться из региона.

С такой просьбой он обратился к украинцам в видеообращении по итогам 157-го дня войны.

"Многие отказываются уехать… Но это действительно нужно сделать. Это решение все равно придется принимать. Все равно! Поверьте мне. И чем раньше это будет сделано, чем больше людей уедет из Донецкой области сейчас, тем меньше людей российская армия успеет убить", — сказал глава Украинского государства

Также он попросил соотечественников при наличии возможности поговорить с теми, кто еще остается в зонах боевых действий на Донбассе и убедить их в том, что уехать нужно, а особенно если это семьи с детьми.

"Если у вас есть возможность помочь переселенцам – сделайте это", — сказал Зеленский.

При этом украинский лидер отметил, что правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области уже есть, оно предусматривает полное сопровождение выезжающих людей, полную им помощь – и логистическую, и выплаты.

Нужно только решение от самих людей, которые до сих пор его не приняли для себя. Езжайте, мы поможем".

"Мы — не россия именно потому, что для нас каждая жизнь имеет значение. И мы будем использовать любую возможность, чтобы спасти больше жизней и чтобы максимально ограничить российский террор. На этом этапе войны террор для России – основное оружие. И потому главная задача каждого украинца, каждого защитника свободы и человечности в мире – делать все, чтобы изолировать государство-террориста и чтобы защитить от российских ударов больше людей", — заявил Зеленский.

Вечернее видеообращение Владимира Зеленского по итогам 157-го дня войны

Напомним, что вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что в Донецкой области вследствие боевых действий были разрушены газопроводы, что сделает отопление населенных пунктов зимой невозможным — люди могут попросту замерзнуть зимой. Поэтому правительство Украины введет обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области. Остаться в своих домах люди смогут лишь составив отказ от эвакуации в письменном виде и поставив под ним свою подпись.