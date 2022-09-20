З обшуками та ризиком залишитися без світла: як живе Бердянськ в окупації

У місті залишилася частина мешканців, які не можуть виїхати

Життя в окупованому Бердянську, незважаючи на заяви коолаборантів, налагоджуватися не поспішати. Місцеві гауляйтери навперебій запевняють мешканців, що нікуди не збираються подітися, але приклад Харківської області показує іншу картину.

Місто в окупації вже понад півроку і втратило багатьох кваліфікованих спеціалістів. Це особливо загрозливо напередодні зими, коли незрозуміла доля опалювального сезону та можливості постійної напруги в енергосистемі.

У місті залишилося лише 30% енергетиків. Інші — звільнилися через примус до отримання російських документів або виїхали. На їхнє місце набрали людей без досвіду. Також пошкоджені чи не обслуговувалися належним чином вежі – їх використовували для розклеювання агітації.

У спробах створити видимість життя окупанти намагаються запустити навчальний заклад – машинобудівний коледж. Почати роботу він має з дивної дати — 3 жовтня, а набрати учнів туди намагаються за допомогою оголошень на стовпах.

Оголошення у Бердянську

Також у Бердянську мешканцям знову загрожують репресіями. Після ліквідації пари колаборантів проводилися обшуки як у порожніх квартирах, так і в тих, кого визнали підозрілими. При цьому відомі факти російського мародерства у житлі, де тимчасово відсутні господарі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в деокупованому Ізюмі продовжують ексгумувати тіла жертв російської агресії та вивчати наслідки окупації серед загиблих цілі родини. Що відбувалося в місті — у спеціальному репортажі "Телеграфа": У руїнах, але вільний: як виглядає Ізюм після російської окупації.