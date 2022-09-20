С обысками и риском остаться без света: как живет Бердянск в оккупации

В городе осталась часть жителей, которые не могут выехать

Жизнь в оккупированном Бердянске, несмотря на заявления коолаборантов, налаживаться не торопиться. Местные гауляйтеры наперебой уверяют жителей, что никуда не собираются деваться, но пример Харьковской области показывает иную картину.

Город в оккупации уже более полугода и потерял многих квалифицированных специалистов. Это особенно угрожающе в преддверии зимы, когда неясна судьба отопительного сезона и возможности постоянного напряжения в энергосистеме.

В городе осталось только 30% энергетиков. Остальные — уволились из-за принуждения к получению российских документов или выехали. На их места набрали людей без опыта. Также повреждены или не обслуживались должным образом вышки — их использовали для расклейки агитации.

В попытках создать видимость жизни оккупанты пытаются запустить учебное заведение — машиностроительный колледж. Начать работу он должен со странной даты — 3 октября, а набрать учащихся туда пытаются с помощью объявлений на столбах.

Объявления в Бердянске

Также в Бердянске жителям снова угрожают репрессиями. После ликвидации пары коллаборантов, проводились обыски как в пустующих квартирах, так и у тех, кого сочли подозрительными. При этом известны факты российского мародерства в жилье, в котором временно отсутствуют хозяева.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в деоккупированном Изюме продолжают эксгумировать тела жертв российской агрессии и изучать последствия оккупации — среди погибших целые семьи. Что происходило в городе — в специальном репортаже "Телеграфа": В руинах, но свободен: как выглядит Изюм после российской оккупации.