Мобілізація не допоможе: британські аналітики назвали серйозну проблему росії

Аналітики вважають, що результат мобілізації в росіі (якщо він взагалі буде) можна буде побачити навесні

У середу, 21 вересня, російський президент володимир путін оголосив часткову мобілізацію в російській федерації. Внаслідок цього світова спільнота почала активно коментувати це рішення і прогнозувати наступний розвиток подій у повномасштабній війні в Україні. Крім того, міністр оборони рф сергій шойгу заявив, що буде призвано близько 300 тисяч резервістів.

"Російські війська в даний момент не озброєні достатньо для швидкого та ефективного призову 300 000 резервістів", — сказав Алекс Лорд, спеціаліст по Європі та Євразії британської аналітичної фірми Sibylline.

Він підкреслив, що російській федерації зараз важко забезпечити навіть ті професійні війська, які вже знаходяться на війні в Україні, тож відправка ще більшої кількості військових на фронт стане помилкою з величезною кількістю загиблих зі сторони росії. Також українські солдати знають, що вони борються за батьківщину. Багато російських солдатів не мають уявлення, чому вони перебувають в Україні і не мають жодної мотивації.

До того ж він додав, що для збору та тренування резервістів, росії знадобиться щонайменше три місяці, тобто вони будуть підготовлені тільки взимку, коли серйозних бойових дій на фронті не прогнозується.

"Таким чином, вналідок прибуття резервістів ми навряд чи побачимо серйозні зміни на поле бою до весни 2023 року — і навіть тоді вони, ймовірно, будуть погано навченими та погано оснащеними", — наголосив Алекс Лорд.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, американський генерал розповів, чим можуть відповісти США на погрози путіна — це буде руйнівний удар для росії.