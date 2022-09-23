"Референдуми" путіна: експерт розказав, чия реакція на них буде важливою

Міжнародник Олександр Сушко розказав "Телеграфу" про вплив "голосувань" на дипломатичне врегулювання

Дещо пасивна дипломатична реакція світу на псевдореферендуми росії на окупованій території України жодним чином наразі не впливає на динаміку бойових дій. Натомість подальші плани рф після так званих голосувань анексувати захоплені райони українського сходу і півдня, напевно, унеможливлять закінчення війни, зокрема шляхом переговорів.

Про це "Телеграфу" розказав експерт з міжнародних відносин Олександр Сушко.

"Якщо говорити про ситуацію на фронтах, то тут немає прямого впливу. Дійсно, не так суттєво ("референдуми", — авт.) впливають на те, як ведуться бойові дії. Але на міжнародно-правову ситуацію такі дії російської сторони чинять вплив. Тому що вони дуже істотно звужують поле для досягнення будь-яких рішень. Ті сторони в світі, які часто говорять про можливість переговорів і пошуку дипломатичного розв'язання цієї війни, як раз після цих дій рф бачать, що такі шанси взагалі є ефемерними. Тому для мене дуже важливим є, що був сигнал не тих, хто 100%-во підтримує Україну (і поділяє на Заході її позиції), а в тому числі тих держав, що намагаються відігравати роль дипломатичних посередників. В першу чергу Туреччини, а також країн, що намагаються гратися в нейтральну сторону і закликають до переговорів, наприклад, Китай. Для них це достатньо серйозний індикатор", — зазначає експерт.

На його думку, стає зрозумілим, що внаслідок можливої анексії після псевдореферендумів будь-які шанси, навіть на дипломатичні переговори, "а не тільки на певні рішення, можуть прямувати до нуля".

"Це підриває їхні сподівання стати ефективними посередниками в цьому процесі. Тому я очікую (більш жорсткої, — авт.) реакції. Хоча, наприклад, Туреччина однією з перших висловила своє незадоволення, оголосивши про те, що (агресивні плани кремля, — авт.) погіршують ситуацію для дипломатичного пошуку. Але все одно це достатньо м'яка заява", — додає Сушко.

Як повідомляв "Телеграф", раніше президент російської федерації володимир путін повідомив, що підтримує "референдуми" в окупованих регіонах і забезпечить безпеку під час "голосувань".

Також ми повідомляли, що окупаційна влада так званих "днр" та "лнр" оголосилa про проведення "референдумів" з 23 по 27 вересня. Після цього російські маріонетки на Херсонщині також назвали аналогічні дати "референдуму".

Крім того, днями Держдума рф також вирішила діяти радикально і ввела до Кримінального кодексу поняття "мобілізації", "воєнний стан", а також статті про мародерство та здачу в полон.