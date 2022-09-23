У путіна зробили дивну заяву щодо переговорів з Україною

Представник кремля також прокоментував початок "референдумів" на окупованих територіях

У п'ятницю, 23 вересня, прес-секретар президента російської федерації владимира путіна дмитро пєсков зробив нову заяву щодо переговорів з Україною. За його словами, переговори потрібні щоб… досягти цілей "спецоперації".

Про це повідомила російська пропагандистська агенція "ТАСС".

"Переговорний процес, звичайно ж, затребуваний. Потрібен для досягнення наших цілей. Але жодних передумов ми не вбачаємо для переговорного процесу", — констатував представник кремля у відповідь на запитання, чи зараз є взагалі необхідність у переговорах з Києвом.

Він зазначив, що кілька місяців тому українська сторона вийшла з переговорного процесу і "на різних рівнях — від високого до вищого — заявляла, що вони збираються вирішувати їхні проблеми на полі бою".

Також пєсков зробив коротку заяву щодо так званих "референдумів" на окупованих територіях, які вже почалися 23 вересня і триватимуть до вівторка, 27 вересня.

"У разі приєднання щодо них буде діяти Конституція рф", — сказав прес-секретар путіна.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в окупованій Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях окупаційна влада почала проводити так звані "референдуми" щодо приєднання територій до російської федерації.