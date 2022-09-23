Зброю розкрадають? У Міноборони відповіли популярному блогеру

Україна звітує за кожну одиницю поставленої зброї

У Міноборони відреагували на заяви медійних осіб про нібито розкрадання та перепродаж американського озброєння під час повномасштабного вторгнення рф в Україну.

З відповідною заявою виступила заступник міністра оборони України Ганна Маляр на YouTube-каналі ISLND TV. Вона зазначила, що цей вкид в український медіапростір є російською спецоперацією.

"Це російська спецоперація. Вони намагаються показати Україну як не надійного партнера, який не належним чином використовує зброю. Для чого? Щоб нам не давали зброю. Все просто. Тому вони використовують "хороших росіян", наприклад Юрія Швеця (колишній агент КДБ, а тепер американський блогер, — Ред.), який давно зайшов у наш інформпростір і користується довірою."Хороших росіян" росія використовує, хочуть вони того чи ні. Швидше за все, йому спеціально "злили" цю нібито секретну інформацію, а він розповів, що в Україні щось не так зі зброєю”, — заявила Маляр.

Юрій Швець з квітня розповідав про нібито розкрадання військової та гуманітарної допомоги в Україні

Раніше Маляр розповіла про втрати ЗСУ на війні із російськими окупантами.

Нагадаємо, українські сили оборони у суботу звільнили черговий населений пункт на Донбасі.