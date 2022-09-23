Втрати української армії: Зеленський та Маляр озвучили цифри

Втрати українських військових сягнули тисяч, однак аж ніяк не сотень тисяч

У війні проти російських окупантів Україна втрачає щоденно близько 50 військовослужбовців, які героїчно боронять країну від загарбників. Ця цифра не є остаточною, однак точно відомо, що втрати Сил оборони України вп'ятеро разів менші ніж у лавах росвійськ.

Такі дані у п'ятницю, 23 вересня, повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому виданню "Уест-Франс".

"У нас є оцінки втрат за добу, вони не є точними. Це близько 50 осіб на день. Але це не точні цифри, тому що ми не знаємо, скільки солдатів і цивільних осіб залишається на цій території. Загинуло в п'ять разів менше українських воїнів, ніж російських", — заявив президент України.

При цьому він зазначив, що з даними стосовно втрат ЗСУ у війні треба бути вкрай обережними, адже мова йде про людські життя. Зеленський зазначив, що той факт, що Україна не називає точної кількості полеглих у війні солдатів — це воля військових.

Тим часом заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю Youtube-каналу "Ісландія" повідомила, що втрати України у війні проти російських окупантів становлять близько 9 тисяч людей. Точної кількості у Міноборони сказати не можуть, адже наразі невідомо, скільки наших бійців загинуло у Маріуполі.

Вона додала, що інформація про "сотні тисяч загиблих", яку розповсюджують російські пропагандисти, не відповідає дійсності.

"Це не так. Це не сотні тисяч. Слава Богу, що це не сотні тисяч. Озвучувалася цифра близько 9 тисяч кілька тижнів тому. Безумовно, у нас є Маріуполь, де ми до кінця не знаємо кількість загиблих. Це тисячі, але це точно не сотні тисяч", — зазначила Маляр.

Заступниця міністра оборони додала, що втрати серед українських військових неприємно вимірювати цифрами, адже це наш біль. Але втрати російської армії значно перевищують наші — і це можна назвати показником майстерності Сил оборони України.

"Якщо у ворога понад 50 тисяч убитих (за даними Генштабу ЗСУ втрати росіян складають понад 56 тисяч – ред.), а у нас ми називаємо близько 9 тисяч, ну трохи зараз уже більше", – додала вона.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на південному напрямку Збройні сили України завдали ударів по позиціях росіян та ліквідували велику кількість військової техніки ворога. А кількома днями раніше українські військові завдали потужних ударів по окупантах у Новій Каховці та знищили велику колону техніки та особового складу, яка готувалася до переправи на правий берег Дніпра.