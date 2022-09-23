"Щоб закінчилася війна": Зеленський емоційно висловився щодо кремля

Зеленський на саміті Forbes прокоментував оголошення мобілізації в росії

Президент України Володимир Зеленський вважає, що хтось має "вправити мозок" військово-політичному керівництву російської федерації, аби війна закінчилась швидше, ніж в росії закінчаться військові, яких можна призвати після оголошення президентом рф володимиром путіним часткової мобілізації.

Про це він заявив на щорічному філантропічному саміті Forbes 400.

"Я би не хотів думати, що війна закінчиться тоді, коли закінчаться ці люди, яких він відправляє на війну. Я вважаю, що війна повинна закінчитися раніше, але хтось повинен вправити мозок військово-політичному керівництву Російської Федерації", — наголосив президент.

Він також підкреслив, що мобілізація у ворожій країні почалася ще 24 лютого, тобто з початком повномасштабного вторгнення в Україну, але раніше вона була прихованою.

"Людей кидали сюди, щоб вони загинули… Коли в них закінчилися кадрові офіцери, вони почали брати різних пенсіонерів, коли в них закінчилися пенсіонери, вони почали брати молодих курсантів — це просто діти, які приїхали сюди гинути заради амбіцій однієї людини у світі, яка хоче воювати", — додав Зеленський.

Крім того, він сказав, що для України кінець війни прийде після повної деокупації всіх регіонів, а "зайве нам не потрібно".

Виступ Володимира Зеленського

Як повідомляв "Телеграф" раніше, політолог Олексій Голобуцький вважає, що остання заява президента росії володимира путіна спрямована на внутрішньоросійську аудиторію для того, щоб у певній мірі заспокоїти невдоволення через наслідки "спецоперації".