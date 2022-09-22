Співзасновник "Демократичної Сокирі" та військовослужбовець ЗСУ Юрій Гудименко прокоментував оголошення мобілізації в Росії

Окей, давайте серйозно. Мобілізація у Росії тактично робить нам проблеми. Це банальна математика.

Там, де сиділо в окопах 100 росіян, тепер буде сидіти, наприклад, 150. Звичайно, їхня мотивація буде низькою, але тупо статистично вони будуть випускати більше куль у твій бік.

Але стратегічно це на краще. Банально через те, що:

1. Мобілізація у Росії – це місяць-два, як раз до ленд-лізу впораються. А ленд-ліз – це про війну технологій, а технологіям, розумієте, трошки байдуже, сто там росіян на ППД чи сто п‘ятдесят, на радіус ураження це не впливає. Така сама мобілізація трохи раніше спричинила б нам набагато більше проблем.

2. Мобілізація у агресивній війні демотивує суспільство. Зростає відчудження між владою та народом, загострюються внутрішні протиріччя. Яскравий приклад – відносно спокійне і малокровне падіння 300-річного правління династії Романових у Росії у лютому-березні 1917 року, під час Першої світової війни з її мобілізаціями, втратами і каліками.

3. Зараз у нас переважно війна артилерії, а не піхоти. Власне, піхота несе найбільші втрати саме від арти, а не від піхоти ворога. А призвати нові пушки та РСЗВ Росія не може. Більше того, нормально вдягнути та озброїти призовників вона не здатна теж – ми це бачили на примусово мобілізованих луганцях та донеччанах. "Мосінка", радянська каска, жахливі берці, джгут замість турнікета, ладанка замість аптечки. Не сумнівайтеся, розповіді про те, з чим посилають воювати проти "всей НАТЫ сразу", будуть надихати все російське суспільство і збагачувати окремих представників воєнкоматів.

4. Все, що робить Росія, вона робить ху*ово, від холодильників і до війни. Якісно Росія робить тільки і виключно ху*ню. Тож можете повірити, що мобілізація буде проведена так, що вони про неї неодноразово пожалкують.

5 і останнє. Росія і особисто Путін розписалися перед росіянами у нездатності перемогти Україну. Це слабкість. Це удар по авторитету. Це величезна щілина у фундаменті російської державності.

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