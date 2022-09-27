Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко прогнозує швидке оточення російських військ у Лимані у разі, якщо вони не ввійдуть із нього.

Скринька під назвою Лиман захлопується.

Мабуть, найперспективніший для втечі РОВ (російські окупаційні війська — ред.) маршрут через Торське на Кремінну вже не такий безпечний, як, умовно скажімо, донедавна. А все тому, що ця дорога знаходиться під повним вогневим контролем ЗСУ.

Звичайно, від Торського можна організувати дружний рух на Терни, але коли щось у ЗСУ опиняється під вогневим контролем, після цього слід очікувати і чогось більшого.

Не знаю, на що розраховують окупанти, що залишаються в Лимані, адже очевидно, що через два-три дні, можливо тиждень, вихід з цієї локації вони вже не зможуть здійснити ніяким іншим чином, крім за розрахунком 200-300-400.

Джерело: сторінка Олександра Коваленка у соцмережі Фейсбук