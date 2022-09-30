Росіяни вже захлинаються: Жданов розповів, чому війна в Україні не затягнеться на роки

Мобілізація в країні-агресорі вже спровокувала багато проблем

У російській федерації з кожним наступним днем війни, яку вона розв'язала проти України, з'являтиметься все більше проблем. Зокрема, економічного та соціального характеру, які наростатимуть і не даватимуть змоги продовжувати так звану "спецоперацію".

Таку думку у коментарі "24 каналу" озвучив військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що на цьому етапі країна-агресор все ще має ресурси, щоб воювати проти України, але це не триватиме довго.

"Ресурсів у них справді багато, але вони йдуть у минуле. Навіть зараз ми спостерігаємо ешелони військової техніки у Ростові-на-Дону, де вантажівки зняли зі зберігання. Там "КРАЗи"-225, які ставили ще у СРСР на зберігання. Вони їх знімають й воюватимуть на них", – зазначив Жданов.

При цьому військовий експерт додав, що оголошена російським президентом путіним мобілізація вже дуже вдарила по росіянах, а далі це прогресуватиме.

"На війну йдуть чоловіки. Вже є повідомлення, що нікому йти на зміни в автобусних парках, бо всі отримали повістки та пішли у військкомати. Міноборони їх вже не відпустить. Якщо зараз хоч одну людину відпустити офіційно, завтра ніхто не прийде до військкомату. Кожен знайде мільйон причин, щоб його не призвали", — додав експерт.

Жданов відкреслив, що росіяни тільки зараз почали усвідомлювати реальну ситуацію на лінії фронту в Україні, але це не зупинить владу рф і вона продовжуватиме цю мобілізацію, хоча навчальні центри вже не можуть прийняти такої кількості військовозобов'язаних.

З огляду на вищевказане, зауважив військовий експерт, ця війна не буде тривати 2-3 роки.

"Думаю, що ні. Навіть за всіх позитивних речей, є поняття економіки та фінансів. Так ось, економіка росії вже захлинається від цієї хвилі, яку вони підняли з мобілізованими. Їм уже нема чим їх одягати та оснащувати. Також у росії назріває дефіцит тих речей, які потрібні мобілізованим", — резюмував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні радник голови Офісу президента Михайло Подоляк спрогнозував, що війна в Україні може завершитися за 3 місяці після падіння Донецька або Луганська. Однак, цей сценарій назвав малоймовірним військовослужбовець ЗСУ Микола Колесник, зазначивши, що передумов для цього немає.