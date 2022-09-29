Війна швидко не закінчиться: військовий прокоментував прогноз Подоляка

На думку військовослужбовця, слухати треба прогнози Генштабу і його представників

Напередодні радник голови Офісу президента Михайло Подоляк спрогнозував, що війна в Україні може завершитися за 3 місяці після падіння Донецька або Луганська. Однак, цей сценарій назвали малоймовірним військові, які зараз перебувають на фронті, зазначивши, що передумов до цього поки що немає.

Таку думку в ексклюзивному коментарі журналістці "Телеграфу" Юлії Забєліній озвучив командир підрозділу, військовослужбовець ЗСУ Микола Колесник.

"На мою думку, війна швидко не закінчиться. Взагалі, я згоден з тими керівниками, які дають тверезу оцінку ситуації. Я не бачу ніяких речей, які за 3 місяці закінчать війну. Я вибачаюсь, ми поки про це говоримо, у нас міста ракетами обстрілюють. Сьогодні Дніпро розбирає наслідки, є загиблі, поранені. Запоріжжя — Нікопольський район, Криворізький район. Я не відчуваю, я навіть не хочу входити у якийсь фактаж, щоб взяли Донецьк і Луганськ. Взагалі це кажуть ті, хто не буде брати Донецьк і Луганськ, не буде зачистку робити, хто в атаку не піде", — зазначив військовослужбовець.

При цьому він додав, що варто прислуховуватися до оцінок Генштабу ЗСУ та його представників.

Нагадаємо, що за прогнозом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, війна в Україні не завершиться до кінця цього року і є підстави вважати, що у 2023 бойові дії також триватимуть.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що тим часом російська влада намагається залатати дірки в особовому складі армії окупанта, але це не єдина проблема, яка на них чекає.