Є сакральна дата: політолог пояснив, чому путін так поспішав із "референдумами"

Багато в чому спроби анексувати нові українські території відбуваються для замилювання уважності звичайних росіян

У п’ятницю, 30 вересня, російський лідер владимир путін може оголосити про "приєднання" до рф нових територій — Донбасу, а також частини Херсонської та Запорізької областей. У підготовці до цього дійства він уже навіть підписав злочинні накази про "визнання незалежності" двох останніх регіонів. Втім, на думку політолога Володимира Фесенка, всі ці заходи спрямовані виключно на внутрішнього споживача, щоб заспокоїти хвилювання серед простих росіян.

Поспіх путіна фахівець же пояснює бажанням путіна оголосити вигадану "перемогу" до власного 70-річчя. Як пише Фесенко в особистій колонці для "НВ", цей пропагандистський шабаш в основному і відбувався заради заохочення путінського почуття власної важливості.

Оголошення про анексію територій на якийсь час може приглушити пильність більшої маси російських громадян. Таким чином у Кремлі спробують виправдатися за провали у війні з Україною та продемонструвати, нібито "все йде за планом".

"Але свято зіпсоване. Мобілізація, або, як її називають у Росії, "могилізація", все зіпсувала. І те, що зараз відбувається, в тому числі, і в Москві, самі російські соціологи, психологи називають психозом", — підкреслює Фесенко.

За його словами, цей психоз є наслідком страху перед безпосередніми воєнними діями. Через нього хтось втікає за кордон, а хтось — ховається у сільській глибинці країни. Ще частина народу просто не розуміє, що буде далі і як будувати своє життя у росії. На це впливають і регулярні ядерні загрози з боку путіна.

"Анексія українських областей має пропагандистську спрямованість для заспокоєння та задоволення партії війни та самого путіна, безумовно, — говорить Володимир Фесенко. — Але водночас це спосіб налякати Захід та змусити його тиснути на Київ. Щоб Київ погодився на російські умови миру".

Цілком імовірно, що цей тиск лише посилюватиметься аж до 15 листопада. На цю дату заплановано саміт країн G20, в рамках якого цілком можуть бути організовані переговори росії та України.

"Але, як це було і з попередніми планами, нічого з цього не вийде. Путін, як раніше, так і зараз, неадекватно оцінює і ситуацію в Україні, і реакцію самого Заходу", — переконаний політолог.

Володимир Фесенко прогнозує перехід російсько-української війни в нову фазу, безкомпроміснішу, що дозволить ЗСУ ще жорсткіше пресувати російських загарбників. І путін, який сподівається анексією територій взяти реванш за програш на Харківщині, лише зазнає нових поразок.

Нагадаємо, що про сакральність для кремлівського диктатора його власного ювілею раніше також говорив російський політик та гросмейстер Гаррі Каспаров. Він припускав, що путін спробує представити Росію якусь "велику перемогу".

Тим часом, як демонструють свіжі карти боїв в Україні, окупанти потрапили до чергового оточення на Донбасі, що може дозволити ЗСУ непогано поповнити обмінний фонд військовополонених.