Вибух на Кримському мості – це не головний удар. Основні події на нас ще тільки чекають - Ігаль Левін
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Блогер та офіцер армії Ізраїлю Ігаль Левін оцінив наслідки удару по Кримському мосту
Що відомо зараз?
1. Це складна багаторівнева операція, де були залучені як об’єкти на самому мосту, так і з боку моря, плюс цілевказівки та контроль з повітря та космосу.
2. Українське командування продовжує бути вірним слову та справі. Все, що декларується та заявляється, здійснюється. Українці можуть довіряти своєму командуванню.
3. Знищення мосту – це етап великого процесу з деокупації Криму. Цей об’єкт був незаконно збудований на українській території, і його буде знищено. До речі, мости – це легітимні військові цілі.
4. Деокупація півдня — це деокупація Криму, як і деокупація Криму — це деокупація півдня. Немає жодної причини розділяти це.
5. Росія буде не просто розгромлена, а й принижена. Удари по Кримському мосту — це удари не лише по важливій інфраструктурі, а й удари в серце системи безпеки імперії.
6. Вочевидь, що це головний удар. Основні події на нас тільки чекають. Це важливо пам’ятати, щоб не було ілюзій щодо справжньої безпорадності та беззахисності Росії.
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