Блогер та офіцер армії Ізраїлю Ігаль Левін оцінив наслідки удару по Кримському мосту

Що відомо зараз?

1. Це складна багаторівнева операція, де були залучені як об’єкти на самому мосту, так і з боку моря, плюс цілевказівки та контроль з повітря та космосу.

2. Українське командування продовжує бути вірним слову та справі. Все, що декларується та заявляється, здійснюється. Українці можуть довіряти своєму командуванню.

3. Знищення мосту – це етап великого процесу з деокупації Криму. Цей об’єкт був незаконно збудований на українській території, і його буде знищено. До речі, мости – це легітимні військові цілі.

4. Деокупація півдня — це деокупація Криму, як і деокупація Криму — це деокупація півдня. Немає жодної причини розділяти це.

5. Росія буде не просто розгромлена, а й принижена. Удари по Кримському мосту — це удари не лише по важливій інфраструктурі, а й удари в серце системи безпеки імперії.

6. Вочевидь, що це головний удар. Основні події на нас тільки чекають. Це важливо пам’ятати, щоб не було ілюзій щодо справжньої безпорадності та беззахисності Росії.