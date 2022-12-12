За перемогою будуть вибори: у "Слузі народу" розповіли, яких проблем чекати українцям

Майбутні вибори в Україні мають кілька проблемних моментів, які потрібно вирішувати вже зараз

Чергові парламентські вибори в Україні мають відбутися у жовтні 2023 року, але їхнє проведення — питання відкрите через війну з росією. Прогнозувати вибори у такій складній ситуації на фронті — блюзнірство, вважає голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

В інтерв’ю "РБК-Україна" політик зазначила, що впевнена у перемозі 2023 року. "Ми ухвалювали бюджет перемоги, тому 2023 рік — це рік перемоги, для нас це однозначно", — коментує вона. Але у зв’язку із ситуацією в країні прогнозувати не береться.

Проте думати про вибори голова партії, яка отримала парламентську більшість у 2019 році, пропонує вже зараз. Є низка питань, які необхідно вирішити кваліфіковано. Одне з важливих питань пов’язане з гендерною квотою жінок — їх використовували як технічних кандидатів. Після перемоги заплановано нові вибори, але обговорювати та вносити зміни до законодавства разом із проведенням парламентських процедур можна вже зараз.

Серед дискусій також використання відкритих списків. Як зазначає Шуляк, є різні точки зору: і як на найбільш відкриту і оптимальну систему, так і те, що вона може порушити баланс при проведенні виборів після перемоги. На частині територій майже нема людей, тож представників одних регіону в такому разі буде більше, аніж інших. Серед нюансів також питання з тими, хто перемістився за кордон — як провести там голосування.

Шуляк упевнена, проводити обговорення потрібно, щоб після війни виборчі процеси були ефективними. Важливою підмогою для України в 2023 році будуть кошти допомоги країн-союзників. У бюджеті США, наприклад, заплановано 800 мільйонів доларів військової допомоги. Також гроші виділяються і на соціальні потреби.