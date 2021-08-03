Шишов не первый: самые громкие преступления в Украине, к которым могут быть причастны иностранные спецслужбы

Резонансная смерть 26-летнего белорусского оппозиционера Виталия Шишова в Киеве вызывает немало вопросов. Полиция не исключает, что это было не само-, а просто убийство. В сети считают, что с "суицидом" могли помочь иностранные спецслужбы, и взывают к отечественным ГУР и СБУ об активизации работы. Это не первый раз, когда громкое преступление в Украине связывают с действиями агентов соседних государств. "Телеграф" напоминает о самых резонансных историях, в контексте которых обсуждали так называемый российский или белорусский след.

Убийство Дениса Вороненкова

23 марта 2017 года в центре Киева возле отеля "Премьер Палас" был застрелен экс-депутат Государственной думы Денис Вороненков, переехавший вместе с супругой в Украину за полгода до этого. По его словам, он терпел преследование властями за политические взгляды. В Генеральной прокуратуре заявляли, что Вороненкова убили как свидетеля по делу о государственной измене Виктора Януковича и по делу о контрабанде и коррупции государственных структур России. Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко называл заказчиком убийства россиянина Владимира Тюрина, бывшего гражданского мужа супруги Вороненкова оперной певицы Марии Максаковой. По данным следствия, Тюрин пошел на преступление, имея договоренности с российскими спецслужбами. Поддерживала сначала эту версию и Максакова, но спустя два года после смерти мужа заявила об экономическом характере преступления. В этот момент к судье обратилась защита Тюрина и с 2019 года суд снял обвинение с фигуранта.

Подрыв машины Александра Хараберюша

31 марта 2017 года погиб заместитель начальника отдела контрразведки управления СБУ Донецкой области Александр Хараберюш, на счету которого десятки задержаний российских агентов и террористов. Его авто подорвали в Мариуполе. Суд приговорил к 12 годам убийцу Юлию Просолову, террористку так называемого Центра специальных операций "МГБ ДНР", курируемого российскими спецслужбами. В 2019 году – передана в рамках обмена заключенными в Москву.

Гибель Максима Шаповала

При схожих обстоятельствах был ликвидирован командир подразделения Главного управления разведки генерал-майор Максим Шаповал в Соломенском районе Киева 27 июня 2017 года. Как заявлял тогдашний глава Службы безопасности Василий Грицак, организатор убийства Шаповала и Хараберюша – российский контрразведчик, генерал-лейтенанта ФСБ Дмитрий Минаев. Взрывчатку под авто Шаповала закладывал, по данным правоохранителей, еще один сотрудник так называемого Центра специальных операций "МГБ ДНР" Олег Шутов.

Дело Павла Шеремета

Спустя 5 лет с момента убийства журналиста, уроженца Беларуси и критика режима Лукашенко Павла Шеремета, который погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля, заговорили о возможной причастности белорусского КГБ и Александра Лукашенко. Обнародованные в этом году записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева свидетельствуют, что спецслужбы Беларуси по приказу Лукашенко обсуждали возможность ликвидации Шеремета с помощью взрывчатки.

Покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву

Одной из версий гибели добровольца Амины Окуевой, авто которой обстреляли 30 октября 2017 года в Киевской области, также являются действия российских спецслужб. Ее муж, Адам Осмаев, обвиняемый в России в покушении на президента Владимира Путина, выжил.

Отметим, что Служба безопасности Украины регулярно рапортует о противодействии контрагентам на территории Украины. В частности, недавно был задержан завербованный российской разведкой украинец, разоблачена агентурная сеть ФСБ РФ на Херсонщине, заблокирована подготовка вооруженных диверсий в разных регионах нашей страны.

Но, несмотря на действия правоохранителей, Украина по-прежнему не представляется безопасной страной даже за пределами прифронтовых регионов. И вполне естественно, что в каждом резонансном убийстве и покушении украинские спецслужбы ищут и находят следы иностранных агентов.

Как сообщал "Телеграф", ситуацию с резонансной смертью белоруса Виталия Шишова проанализировал эксперт Международного института демократий Евгений Дикий. По его мнению, отечественным спецслужбам придется открыть еще один "фронт" и выявлять и нейтрализовать агентурную сеть режима Лукашенко в Украине.