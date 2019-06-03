Максакова подозревает, что к убийству Вороненкова замешан друг семьи

Новости Украины: Вдова бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова считает, что к убийству мужа причастен Денис Панаитов, сотрудник СК РФ.

Мария Максакова, вдова бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, считает, что к убийству ее мужа причастен бывший сотрудник российского Следственного комитета (СК) Денис Панаитов. Она обратилась к председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой этот факт принять во внимание, передает телеканал новостей "24".

Как отметила Максакова в эфире одного из российских телеканалов, Панаитов, который является бывшим начальником отдела СК Одинцовского района Московской области, имел дружеские отношения с Вороненковим. Они, в частности, договорились обменяться элитной недвижимостью: Панаитов отдавал свою квартиру в центре Киева, а депутат – квартиру в элитном комплексе "Москве-Сити". Сделка состоялась 22 марта 2017 года, за сутки до убийства Вороненкова.

По словам Максаковой, Панаитов не выполнил свою часть договоренностей. Кроме того, во время этих событий пропала дочь Вороненкова от первого брака Екатерина, которая выступала посредником в сделке. Вдова Вороненкова убеждает, что Панаитов запугивал девушку.

В эфире программы также показали снятые скрытой камерой кадры встречи между Максаковой и Панаитовим. На записи последний говорит, что у него были договоренности с "человеком".

"Умер он, не умер, убили, не убили – без разницы", – подчеркивает он.

Отвечая, Максакова уточняет, что Панаитов обещал переписать или продать квартиры в Москве и Киеве, но "ни то, ни другое не произошло".

"Хочу обратиться к Александру Бастрыкину, прошу считать все сказанное мной в этой передаче официальным заявлением. Я прошу ознакомиться с материалами, которые попали в сеть, в которых Панаитов сам признается в совершенном преступлении. Я прошу применить к нему все нормы законодательства РФ и прошу Следственный комитет и лично вас, Александр Иванович, взять это дело под свой личный контроль", – подчеркнула Максакова.

Как сообщалось, Вороненков был застрелен в Киеве в марте 2017 года. Прокуратура, в частности, объявила подозрение в организации убийства Вороненкова российскому криминальному авторитету Владимиру Тюрину, который ранее был гражданским мужем жены Вороненкова Марии Максаковой, а также гражданам Украины Юрию Василенко и Ярославу Левенцу.